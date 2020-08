Jacarezinho: Magnus iniciará campanha #VÁEMFRENTE

Crédito da foto Para Assessoria

O Colégio Magnus sempre deixou claro desde o início das atividades que teria uma ampla abordagem com as situações além do âmbito escolar, especialmente questões que fizessem parte da vida dos alunos e seus familiares. É, óbviamente, o caso da pandemia de Covid-19. Agora, com o foco na superação desta fase é que a escola lançará a campanha #VÁEMFRENTE.

Serão inúmeras ações nas mídias sociais do Magnus abordando a importância da perseverança, da esperança e do otimismo. Também haverá muito espaço para a situações que envolvam o apoio às famílias e o papel fundamental que a união entre os entes queridos tem nesta fase tão atípica. A ideia é usar a adversidade para o crescimento e aprendizado.

Além de tudo isso o Magnus também citará todo o preparo que o colégio está planejando para quando houver o retorno das aulas presenciais, que, embora ainda não exista previsão, sabe-se que mais cedo ou mais tarde acontecerá. Neste sentido haverá uma série de novidades tecnológicas e surpresas que serão divulgadas nas próximas semanas, todas com foco na segurança, conforto e qualidade do melhor ensino de toda a região para alunos e colaboradores.

O colégio que melhor se adaptou às aulas não presenciais com certeza terá o melhor preparo para as aulas presenciais em uma nova realidade.

#VÁEMFRENTE