Jacarezinho: Magnus promove Semana da Bondade com nova doação

Photo Credit To Assessoria

Colégio promoveu inúmeras ações de cidadania nos últimas dias junto a famílias afetadas pela tempestade

O Colégio Magnus fez a entrega de um guarda roupas para uma família que foi bastante afetada pela tempestade do dia 19 de agosto. A ação fez parte de mais uma Semana da Bondade, iniciativa da escola para incentivar ações de cunho cultural entre alunos e colaboradores.

Mesmo com a série de doações realizadas após a tempestade, oriundas de mobilização junto aos pais de alunos, o Magnus entendeu que havia a necessidade de outras ações efetivas junto à comunidade pela quantidade de pessoas afetadas.

Desta forma colaboradores do colégio se uniram e compraram um guarda roupas para uma família que perdeu boa parte de seus pertences após ter a casa destelhada. O detalhe é que o sonho das pessoas era, antes mesmo da tempestade, ter um guarda roupas novo.

Anteriormente, nos dias que precederam a tempestade, o Magnus já havia feito entregas diversas de colchões, roupas e alimentos para pessoas afetadas pelo fenômeno.

PROJETO

Desde o início das atividades letivas o Magnus instituiu o projeto Semana da Bondade, com o objetivo de trabalhar questões envolvendo ética, cidadania e o sócioemocional. Com a chegada da pandemia esses pontos estão em evidência, já que de uma hora para outra a solidariedade e a empatia se tornaram as emoções mais importantes no aspecto coletivo. Além de pessoas, o projeto também visa parceria para apoio a instituições.

A diretoria do Colégio Magnus ainda faz questão de agradecer a cada um dos alunos, pais e colaboradores que atuaram para realizar a grande distribuição de donativos para as famílias em dificuldades.