Jacarezinho: Mais 126 policiais são vacinados contra Covid-19

Photo Credit To Assessoria

Mais 126 profissionais da segurança pública, lotados no 2º Batalhão de Polícia Militar e na 12ª Subdivisão de Polícia Civil, ambas sediadas em Jacarezinho, foram vacinados contra a Covid-19, em etapa realizada hoje (quinta-feira, 15).

As doses fazem parte do plano do governo do Estado em levar imunização aos profissionais da segurança pública e foram aplicadas pela equipe da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho.

Em etapa anterior, na semana retrasada, 44 policiais foram vacinados igualmente pela equipe da Saúde do município.