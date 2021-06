Jacarezinho: Melhorias na Iluminação próximo ao Panorama deverá acontecer em breve

Crédito da foto Para Assessoria

O trecho próximo entre a Vila Prestes, Jardim Panorama e Santuário Mãe Rainha deverá receber melhorias na iluminação em breve. A informação foi uma resposta da Secretaria Municipal de Conservação Urbana após pedido do vereador José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva.

Na resposta o setor público explicou que já existe um projeto emergencial para a contratação do serviço de manutenção de iluminação pública. Ele havia solicitado através do Requerimento de Informações 81/2021 esta “Muitos moradores do bairro Panorama passam diariamente. Além das pessoas que vão até o santuário realizar suas orações. Além disto, também muitas pessoas acabam utilizando o local para a prática de caminhada”, comenta Betão da Curva.