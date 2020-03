Jacarezinho: Mesmo Em Quarentena, Médico Continua Auxiliando Nos Atendimentos

Crédito da foto Para Marcos Junior

Com a pandemia do Coronavírus (COVID 19) foram afetados em vários setores com a suspensão, paralisação e até mesmo cancelamento no atendimento. Na saúde, os esforços são grandes para continuar a atenção aos pacientes.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Marques dos Reis em Jacarezinho a equipe continua o atendimento realizando todos os cuidados. O médico Gilberto Severino tem mais de 60 anos e por isso está mantendo a quarentena. Mas isto não impede dele continuar auxiliando no atendimento.

“Regularmente os servidores da UBS levam as receitas dos remédios controlados para que ele possa renovar. Ele realiza esta ação em sua casa para manter a quarentena. Agradeço ao médico Gilberto Severino pela atenção com os moradores do Marques dos Reis”, comenta o vereador José Izaías Gomes, o Zola, que é morador do bairro.