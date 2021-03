Jacarezinho: Motor de Saveiro pega fogo e deixa veículo parcialmente destruído

Photo Credit To Portaltanacidade

Um curto circuito pode ter sido a causa de de um incêndio no motor de uma VW Saveiro, na tarde desta quarta-feira (03) na entrada do Jardim Castro na cidade de Jacarezinho-PR.

Segundo proprietário, do veículo e o passageiro notaram que a temperatura dentro do veículo estava subindo.

Ambos notaram que o fogo estava tomando conta da parte dianteira do carro e começou tirar as coisas de dentro, enquanto pessoas que passavam pelo local ajudavam a conter as chamas com extintores mas sem êxito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo no local. Ninguém ficou ferido.