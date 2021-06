Jacarezinho: Motorista é preso após dar “cavalo de pau” em frente a viatura da PM

Crédito da foto Para Divulgação

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso após dar um “cavalinho de pau” em frente a uma viatura da Polícia Militar, na noite de domingo (20). A abordagem aconteceu na Rua Fernando Botarelli no bairro aeroporto na cidade de Jacarezinho.

Em ligação a central de operações um solicitante relatou aos policiais militares que um indivíduo realizava manobras perigosas em alta velocidade com seu veículo VW Gol G5 de cor prata.

Ao realizar patrulhamento pela rua citada, foi visualizado um veículo semelhante ao da denúncia com dois ocupantes, o qual realizou uma manobra perigosa (cavalo de pau) em frente a viatura policial, gerando perigo eminente de danos, deixando o veículo atravessado na via.

Diante da infração de trânsito e do crime de direção perigosa, procedeu-se a abordagem, identificado o condutor pessoa (32 anos) que ao sair do automóvel notou-se sinais de embriaguez.

Em busca no veículo foi encontrado no porta-copos uma lata de cerveja aberta consumida pela metade, no console ainda foi encontrado *uma porção de maconha* e um dichavador.

Já o veículo estava com a documentação em dia e foi liberado para condutor devidamente habilitado e o condutor foi encaminhado a sede da 1ª Cia PM para confecção do boletim e oferecido o teste de alcoolemia, o qual foi recusado sendo então necessário a confecção do auto de constatação de sinais/ sintomas de embriaguez, depois encaminhado ao hospital para atestado de integridade física e por fim a 12ª Subdivisão Policial para apreciação da autoridade.