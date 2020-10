Jacarezinho: MST realiza doação de sangue em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria Vinícius Oliveira.

Nesta segunda-feira (26) um o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) de Jacarezinho realiza coletivamente uma doação de sangue na Unidade de Coleta do município.

A ação faz parte de uma campanha de doação de sangue que está mobilizando assentamentos e acampamentos da região norte do Paraná, e se soma a outras ações de solidariedade que vêm sendo organizadas neste período de pandemia.

🚩🚩 Esta ação partiu do trabalho dos Agentes Populares de Saúde do Assentamento Companheiro Keno. Estes Agentes compõem um grupo distribuído por vários assentamentos e acampamentos de vários estados do Brasil. São voluntários da comunidade que estão envolvidos com a demanda da saúde no espaço, principalmente atuando no combate ao COVID-19.