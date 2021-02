Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta das 00h15 na data (30/05) rua Palmital – Vila Prestes na cidade de Jacarezinho, a equipe da polícia militar com o recebimento de uma denúncia relatando que uma determinada mulher estava traficando drogas e deixava o entorpecente em cima do relógio de energia elétrica de sua casa, os policiais foram ao local e encontraram a droga no local denunciado:22 porções de maconha.

A suspeita (36 anos) foi detida e encaminhada a Delegacia de Polícia.