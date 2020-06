Jacarezinho: Mulher é vítima do golpe do bilhete premiado e perde 3 mil reais

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 11:oo da manhã na data de ontem 24/06 na cidade de Jacarezinho ” Centro Rua Paraná” a equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para dar atendimento a uma ocorrência, a qual, a vítima relatava que foi vítima de estelionato.

Uma senhora relatou aos policiais que estava próxima a um salão de beleza, na avenida Getúlio Vargas, quando foi abordada por uma mulher jovem, de aparência humilde, que disse ter ganho um prêmio de aproximadamente um milhão reais na Caixa Econômica Federal, entretanto para realizar o saque do prêmio, era necessário quitar uma dívida na Caixa Econômica Federal.

Esta mulher disse à vítima que daria 50 mil reais para quem lhe ajudasse a pagar essa dívida. A vítima relatou que nesse momento apareceu uma outra mulher bem vestida, que se apresentou por nome de Rosângela e disse que era amiga do gerente da Caixa Econômica Federal e que após tomar conhecimento dessa história, se propôs a ajudar a quitar o débito no banco para também receber o valor de 50 mil reais.

A vítima relatou ainda que quando as três estavam próximas ao Polo de Ginástica, que também fica na avenida Getúlio Vargas, chegou um veículo de cor preta, que era conduzido por um homem branco, que conduziu as três até a agência da Caixa Econômica.

Quando elas chegaram próximo à agência, suposta Rosângela se ausentou do grupo e logo voltou com uma alta quantia em dinheiro e entregou a suposta ganhadora do prêmio, e logo propôs que a vítima lhe desse seu cartão e senha para que fosse sacada a quantia de três mil reais.

Como a vítima não sabia a senha de seu cartão, ela repassou o cartão e senha de seu marido. Neste momento, Rosângela e o homem que era o motorista do carro, em posse dos cartões da vítima, se deslocaram até a agência do banco e sacaram três mil reais.

Após isto, os suspeitos voltaram ao veículo, devolveram os cartões e tomaram rumo ignorado.