Jacarezinho: Município aguarda vacinas russas para os próximos dias

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho aguarda para os próximos dias a chegada da vacina russa Sputnik V, que pode ser adquirida via Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) com recursos do orçamento da própria prefeitura municipal.

A intenção do município, devidamente formalizada, é adquirir 22.700 doses da vacina para acelerar consideravelmente o processo de imunização contra a Covid-19 nos cidadãos.

A liberação das doses aos municípios consorciados, porém, depende da aprovação da Anvisa. Apesar da questão burocrática, a expectativa é que o imunizante tenha autorização em um período de tempo relativamente curto para ser aplicado.

Cada dose tem o valor pré fixado de U$ 8,75. “É um investimento grande, mas quando se fala em salvar vidas e proteger a saúde das pessoas, tem que existir prioridade. Então seguimos aguardando as vacinas, que devem chegar ao Brasil em poucos dias e confiamos na liberação dessas doses para poder imunizar de imediato uma parcela muito importante da nossa população”, avalia o prefeito Marcelo Palhares, que também é o presidente do Cisnorpi.