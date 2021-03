Jacarezinho: Município aplica amanhã segunda dose da vacina para covid-19 em pessoas com mais de 80 anos

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho aplicará a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para o público com idade igual ou maior a 80 anos amanhã (quarta-feira, 31), mais uma vez em sistema drive-thru.

A vacinação acontecerá das 8h30 às 11h no Posto Central (na Rua 2 de Abril, 740, próximo ao Sesc) e no Posto do Parque Bela Vista (Rua Presidente Castelo Branco, 987, ao lado da Paróquia Sagrado Coração).

É importante deixar claro que essa segunda dose é exclusiva para quem foi vacinado com a Coronavac, uma vez que uma parcela desta faixa etária recebeu a aplicação da vacina de Oxford, que tem um intervalo maior entre as doses.

Com a segunda dose aplicada o município encerra o ciclo de imunização para esta faixa etária.