Jacarezinho: Município contrata dois médicos pediatras para atendimento em postos de saúde

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho fez a contratação de dois médicos pediatras para o atendimento nos postos de saúde. Os profissionais se reuniram com a equipe de governo nesta semana para definir os últimos detalhes e nos próximos dias iniciam o trabalho.

Com a medida, Jacarezinho volta a disponibilizar o atendimento pediátrico em sua rede pública de saúde após muito tempo, já que nos últimos anos consultas com pediatras aconteciam apenas via Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

Agora a intenção do governo municipal é garantir cerca de 240 atendimentos pediátricos por mês nos postos de saúde, em dias pré determinados pela secretaria municipal de Saúde.

“É um esforço conjunto de toda a gestão para melhorarmos as condições da saúde pública de Jacarezinho, e ter pediatras nos postos é um passo fundamental neste processo”, avalia o prefeito Marcelo Palhares.