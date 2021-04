Jacarezinho: Munícipio contratará nova empresa para serviços de iluminação pública

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinhoestá solicitando a contratação de uma nova empresa para prestar os serviços de manutenção da iluminação pública em Jacarezinho. Desde março, a empresa que realizava os serviços rescindiu o contrato unilateralmente, deixando de fazer a substituição das lâmpadas queimadas e os reparos necessários de luminárias e reatores.

Enquanto aguarda os trâmites burocráticos para uma nova licitação, a Secretaria tem feito o possível para manter a cidade iluminada com eletricista próprio e pretende contratar emergencialmente uma empresa, pelo prazo de 60 dias. “É uma fase de transição, por isso pedimos a compreensão da população. Hoje temos cerca de 600 pontos de iluminação para reparar, o que representa aproximadamente 10% do total de pontos existentes. Só com uma empresa terceirizada vamos solucionar o problema”, explica o secretário municipal de Conservação Urbana, Fabiano Posseti Néia.

Com o crescente aumento de custos de materiais e das faturas de energia elétrica, o município vem tendo um déficit anual em torno de R$ 200 mil ao ano em relação ao que é arrecadado com a Contribuição da Iluminação Pública (Cosip). A diferença é custeada com recursos de outras fontes do Orçamento Municipal. “Esperamos que nos próximos dois meses a situação esteja normalizada no que se refere à manutenção da iluminação”, conclui o secretário.