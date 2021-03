Jacarezinho: Munícipio decreta luto de três dias por falecimento de Dom Mauro

Photo Credit To Foto: Divulgação/Arquidiocese de Cascavel

O município de Jacarezinho decretou luto de três dias pelo falecimento do arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos. O decreto nº7.878 foi publicado no Diário Oficial na manhã de hoje (sexta-feira, 12).

Dom Mauro iniciou sua trajetória no município em fevereiro de 1995 como vigário geral da diocese de Jacarezinho, sendo nos anos seguintes também pároco da Paróquia Imaculada Conceição, Catedral de Jacarezinho, e posteriormente ordenado bispo, também na Catedral de Jacarezinho.

Por último Dom Mauro era arcebispo da diocese de Cascavel e faleceu por complicações da Covid-19 aos 67 anos após quase um mês internado.

O decreto municipal cita o “profundo pesar pelo falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos que, em vida, prestou inestimáveis serviços a essa municipalidade, como cidadão e no exercício de suas funções religiosas”.