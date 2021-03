Jacarezinho: Munícipio e Polícia Militar intensificam fiscalização ao cumprimento das normas contra Covid-19

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho e a Polícia Militar intensificaram ações de fiscalização ao cumprimento das normas de combate à Covid-19 durante hoje (terça-feira, 16), incluindo no período noturno.

Conforme definido entre a equipe do governo municipal e o comando da Polícia Militar, as ações de fiscalização serão amplas a contínuas a partir de agora.

O município ainda pede a colaboração de toda a população para que as normas sejam respeitadas e o avanço do vírus seja freado.