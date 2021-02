Jacarezinho: Município entrega mais casas populares

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho fez a entrega de mais quatro casas populares na tarde de hoje (terça-feira, 23), no Jardim Scyllas Peixoto. As unidades em questão começaram a ser construídas há mais de 11 anos, porém por uma série de problemas só puderam ser entregues há poucos dias, quando enfim foram finalizadas as ligações de água e luz.

Os beneficiários são famílias que viviam em áreas de risco. Em janeiro o município já havia feito uma primeira entrega de casas do mesmo programa. Além disso, outras 48 unidades estão em construção e a previsão de conclusão é para este semestre.

“Estamos agilizando os processos habitacionais já existentes, como foi o caso dessas casas aqui e as entregues no Panorama, e também as 48 casas na Avenida da Cidadania, que queremos entregar neste semestre. Além disso, já estamos dialogando com o governo do Estado para conseguir novas casas, porque Jacarezinho tem um déficit habitacional grande”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.