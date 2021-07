Jacarezinho: Município entrega primeira etapa da reforma da escola Silvestre Marques

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho fez a entrega simbólica das obras de reforma da Escola Municipal Silvestre Marques, no bairro Aeroporto, em evento restrito na tarde de hoje (quarta-feira, 07).

Foram investidos R$ 28 mil para a instalação de ventiladores em todas as salas de aula, reforma completa do telhado, pintura completa em toda escola, reparos elétricos e hidráulicos além de substituição de vidros, portas e janelas quebrados.

Na sequencia, o município irá fazer novo investimento para reformas completas de muros e também da quadra poliesportiva, atendendo assim a uma antiga reivindicação de toda a comunidade do Aeroporto por melhorias significativas na instituição.

Participaram da solenidade o prefeito Marcelo Palhares, a vice prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, os vereadores Antônio Neto, Val, Luciane e Betão da Curva, além de toda equipe pedagógica da escola e também equipe da secretaria de Educação.