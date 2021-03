Jacarezinho: Município explica a vereadores ingresso no consórcio das vacinas

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho fez a explicação aos vereadores do ingresso ao consórcio das vacinas contra a Covid-19, durante reunião no fim da tarde de hoje (quinta-feira, 04), realizada no gabinete da prefeitura.

A ideia da equipe de governo é garantir a imunização aos cidadãos em caso de algum imprevisto nos repasses feito pelo governo do Estado. A adesão ao consórcio foi ratificada pela câmara de vereadores na sequência em votação extraordinária.

O consórcio, que tem apoio do Ministério da Saúde, é uma iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e vai negociar a aquisição de doses diretamente com os laboratórios. Mais de mil prefeituras de todo Brasil já aderiram.

Estiveram presentes na reunião o prefeito Marcelo Palhares e os vereadores Antônio Neto, Serginho Marques, Betão da Curva, Val, Edílson da Luz e Luciane.