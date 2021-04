Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho segue com as ações de implantação e/ou melhoria da sinalização viária na zona urbana. Nesta semana as equipes da secretaria municipal de Conservação Urbana estão na região do Jardim São Luiz.

No cruzamento da praça do Jardim São Luiz, por exemplo, está a maior faixa de travessia de pedestre de Jacarezinho, agora devidamente sinalizada para maior segurança de quem atravessa a rua.