Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho implantou ou recuperou o total de 205 faixas de pedestres na zona urbana do município nestes primeiros meses de 2021. As equipes da secretaria municipal de Conservação Urbana desde o início do ano têm atuado para garantir importantes melhorias viárias.

As faixas de trânsito garantem mais segurança especialmente a pedestres e a implantação ou recuperação atende a antigas reivindicações de toda a comunidade.