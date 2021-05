Jacarezinho: Munícipio instala ou recupera 227 placas de identificação de ruas

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho implantou ou recuperou o total de 227 placas de identificação de ruas durante estes primeiros meses de 2021, de acordo com dados fornecidos pela secretaria municipal de Conservação Urbana.

As ações fazem parte de um amplo trabalho de melhorias viárias implantadas pela prefeitura de Jacarezinho neste ano, atendendo antigas reivindicações de moradores e visando melhorar as condições do tráfego com placas de sinalização que bem orientem motoristas e pedestres.