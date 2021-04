Jacarezinho: Munícipio intensifica realização de ultrassons para diminuir tempo de espera

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho tem intensificado a realização de exames de ultrassonografia com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes.

A medida acontece graças a uma cota de 74 exames via Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) repassadas à secretaria municipal de Saúde.

Os exames são realizados no Posto Central durante este mês. A secretaria de Saúde reitera que todos os cuidados com a Covid-19 são tomados para segurança dos pacientes.