Jacarezinho: Município oficializa intenção de compra de 22 mil doses da vacina russa contra Covid-19

Photo Credit To Divulgação

O município de Jacarezinho, através do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) oficializou a intenção de compra de 22 mil doses da vacina russa contra a Covid-19.

As negociações devem ser feitas entre Cisnorpi e a farmacêutica fabricante da Sputnik V. Uma vez que as compras sejam concretizadas, as doses serão repassadas aos municípios consorciados conforme a quantidade solicitada por cada um.

Vale lembrar que, paralelamente, Jacarezinho também faz parte do consórcio nacional para a compra de vacinas, que a partir da semana que vem deve começar a negociar com laboratórios. Além disso, o município tem outro protocolo de aquisição de doses feito ao Instituto Butantan.

“Estamos buscando todas as alternativas possíveis para acelerar a chegada de mais doses ao nosso município. Sabemos do empenho do governo do Estado para repassar cada vez mais doses, mas também precisamos fazer a nossa parte, e não vamos medir esforços para imunizar a população o quanto antes”, explica o prefeito Marcelo Palhares.d