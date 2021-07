Jacarezinho: Município participa do lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho participou do lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, que prevê aportes milionários para agricultura local em 2021/2022. O programa teve a apresentação em um evento restrito, na tarde de ontem (terça-feira, 06).

Na oportunidade o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Carlos Lopes, representou o Poder Executivo. Também estiveram presentes representantes da Emater, do IDR-Paraná e da iniciativa privada.

Na safra passada o Banco do Brasil fez o aporte de R$ 21,5 milhões ao agronegócio de Jacarezinho (somando, por exemplo, investimentos feitos pela JBS, que tiveram recursos do banco). Já para a safra 2021/2022 a expectativa é que os valores sejam ainda maiores.

“Vamos buscar parcerias para que nosso agronegócio se fortaleça, seja a cadeia leiteira, seja a avicultura, que é uma forte vocação de Jacarezinho e que tem muito campo para se desenvolver, seja qualquer outra atividade ligada ao campo, o objetivo é fomentar emprego e renda, como tem sido e mentalidade da gestão do prefeito Marcelo Palhares”, avalia o secretário Carlos Lopes.