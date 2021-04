Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho realizou durante esta semana uma nova ação de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. Equipes realizaram a aplicação do veneno contra o mosquito em pontos estratégicos.

Vale lembrar que em 2021 já foram realizados dois mutirões para realizar a limpeza de áreas e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti.

As equipes vão manter os cuidados de forma permanente para tentar inibir a proliferação do mosquito.