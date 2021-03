Jacarezinho: Município receberá 233 novas luminárias LED

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho e a CPFL Energia vão instalar 233 novas luminárias com lâmpadas LED de 70 W em ruas da cidade. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Empresa.

Serão atendidas as ruas Péricles Pereira, Benjamin Constant e Antonio Lemos (Centro), Fernando Botarelli (Aeroporto), Rua Otaviano Tonet (Vila Rosa), Evaristo Anghinoni (Vila Setti) e Avenida Marciano de Barros (Jardim São Luís).

Jacarezinho foi contemplado após participar de uma chamada pública do programa. Serão investidos R$ 283 mil, sendo R$ 233 mil pela CPFL e contrapartida do município de R$ 50 mil.

O prefeito Marcelo Palhares pretende inscrever o município na próxima chamada pública e assim ampliar o número de luminárias LED, que proporcionam melhor iluminação e menor consumo de energia. “Queremos uma cidade mais iluminada, mais clara e mais moderna, e vamos continuar na busca de recursos para acelerar esse processo”, garante.

(Na foto a Rua Otaviano Toneti, uma das vias que terão nova iluminação)