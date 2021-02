Jacarezinho: Município repassará R$ 3 milhões em subvenções a entidades durante 2021

Photo Credit To Portaltanacidade.com

O município de Jacarezinho fará em 2021 o repasse total de R$ 3.006.482,80 em subvenções a entidades de atuação local. Os valores representam um importante apoio do poder público à realização de trabalhos, em sua maioria, fundamentais à comunidade.

O valor total dos repasses será dividido entre 12 entidades beneficiadas. A dona da maior subvenção vinda do município é a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, seguida pela APAE, Ajadavi e Asilo São Vicente de Paulo.

Também recebem recursos municipais o CAT, Cadd, Cofadd, Provopar, Desafio Jovem Missão Resgate, Associação Núbia Rafaela, Ong Bicharedo e Associação Peroba Rosa.

Todas essas entidades têm atuação reconhecida em seus respectivos segmentos e estão legalmente aptas a receber aporte do poder público.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a parceria do poder público com essas entidades é fundamental para a manutenção de serviços prestados à comunidade. “São entidades que desempenham um papel de grande importância para Jacarezinho e, assim como o município precisa dessas entidades, elas também precisam do nosso apoio. Neste ano já conseguimos aumentar alguns dos repasses e a ideia é ampliar ainda mais todas essas parcerias, beneficiando a população com os serviços prestados cada vez mais acessíveis e abrangentes”.