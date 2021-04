Jacarezinho: Município tem redução de 99,7% em casos de dengue de 2020 para 2021

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho teve uma expressiva redução de 99,7% nos casos de dengue no comparativo entre o acumulado até abril de 2020 e o acumulado até abril deste ano. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.

No ano epidemiológico anterior, que compreende o período de agosto de 2019 a julho de 2020, Jacarezinho contabilizou até o mês de abril o total de 2.163 casos de dengue – enfrentando, inclusive, epidemia de doença à época.

Neste mês de abril, Jacarezinho contabiliza o total de 5 casos de dengue no período desde agosto do ano passado até agora. São os menores números registrados pelo município em muitos anos.

Para esse resultado, o município tem feito um extenso trabalho de combate à dengue. Foram dois mutirões realizados pela prefeitura logo no começo do ano, bloqueios e um trabalho diário – e muitas vezes silencioso, mas que mostra seu resultado pelas estatísticas.

Apesar da situação controlada, a prefeitura mantém o pedido para que os moradores sigam tomando cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, mantendo limpais e terrenos limpos e sem objetos que possam acumular água parada.