Jacarezinho: Município, UENP e Polícia Científica definem local de nova sede do IML e Instituto de Criminalística

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho, a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e a Polícia Científica do Paraná definiram o local que abrigará a nova sede do IML (Instituto Médico Legal) e que também abrigará o Instituto de Criminalística. Na tarde de hoje (terça-feira, 23) representantes das instituições se reuniram e estiveram no terreno que deve sediar as obras.

A área escolhida foi doada pela UENP e fica próximo à Clínica de Odontologia, entre o Conjunto Anita Moreira e o Jardim Panorama. A prefeitura fará a infraestrutura de acessos à nova sede da instituição.

O IML de Jacarezinho atua em um prédio locado e agora poderá e enfim ter uma sede própria, que dará melhores condições de trabalho aos servidores e também de atendimento.

Já no caso do Instituto de Criminalística será a implantação de um novo órgão, uma vez que hoje este serviço está centralizado em Londrina e passará a ter um ponto presencial na região.

Tanto IML quanto Instituto de Criminalística são órgãos subordinados à Polícia Científica do Paraná.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a iniciativa trará grandes investimentos para Jacarezinho e melhorias nos serviços de segurança pública. “Mais uma vez agradecemos ao governador do Estado, Ratinho Júnior, por esse olhar para nossa região. É fundamental que o IML tenha um local próprio e além disso teremos o Instituto de Criminalística aqui, o que vai agilizar alguns dos serviços prestados. Isso sem falar do grande investimento para realizar a obra, que também vai gerar muitos empregos na construção civil”, avalia.