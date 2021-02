Jacarezinho: Município vai pavimentar Chácara Maravilha

Photo Credit To Assessoria

“Estamos buscando acelerar as obras de infraestrutura. Já concluímos o asfalto no Nossa Senhora das Graças nessa semana e vamos começar outros em breve, resolvendo situações que há décadas estão pendentes”, destaca o prefeito.

Outra projeto finalizado diz respeito a pavimentação da rua Rua Joaquim de Mello (entre as ruas José Pavan e Minas Gerais), na Vila São Pedro. Ali serão obras de 1100 m² compreendendo implantação de pavimentação, galeria e meio fio, sob o custo de R$ 125 mil também com recursos próprios.

Agora é oficial: o município de Jacarezinho fará a pavimentação asfáltica do bairro Chácara Maravilha. Serão 9.334 m² de obras que compreendem a implantação de Galeria, meio fio, sarjeta e pavimentação em CBUQ, com investimento total de R$ 805 mil, com recursos próprios.

OUTROS BAIRROS

Uma das obras já encaminhadas é a pavimentação do Jardim Castro. A licitação foi concluída e a assinatura do contrato com a empresa que executará o projeto deve acontecer na próxima semana, com previsão de início das primeiras etapas das obras ainda neste mês.

Já o Jardim Panorama segue na pauta e deve ter a situação resolvida nos próximos meses, após mais de 20 anos de espera dos moradores pelo asfalto.