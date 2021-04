Jacarezinho: Munícipio vai pavimentar Rua Joaquim Ferreira de Melo, na Vila São Pedro

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho vai pavimentar a Rua Joaquim Ferreira de Melo, na Vila São Pedro. No trecho, com cerca de 140 metros de comprimento, serão implantadas galerias pluviais e meios-fios, além do asfalto (CBUQ). O valor máximo do previsto no Edital (TP 01/2021) é de R$ 117,3 mil reais, e a obra será realizada em regime de empreitada, com recursos próprios. A abertura da licitação será realizada no dia 7 de maio.

A secretaria municipal do Desenvolvimento Urbano esclarece que, apesar de pequena, cerca de 1.600 m², a obra é de grande importância, por ligar as ruas Minas Gerais e José Pavan. “As pessoas se deslocam entre os bairros para acessar o comércio e agora terão maior comodidade”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

Antes do asfalto, serão instalados os 24 tubos de 400mm e 88 de 600mm para escoamento das águas das chuvas, construídos 4 bueiros e 326 m de guias e sarjetas.

“Estamos revisando projetos e adequando-os às exigências dos órgãos competentes para a pavimentação de outros bairros, como o Jardim Castro (fase 2), Panorama e Jardim Europa. Assim que tivermos novidades vamos comunicar à população”, conclui Palhares.