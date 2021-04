Jacarezinho: Neste sábado (10/04) grande inauguração ” THE BEST AÇAÍ ”

Photo Credit To Assessoria

🎉🎁 Alô Jacarezinho, a grande inauguração da nova loja será amanhã 10/04 às 13:00h!

🤩 Os primeiros 100 clientes que chegarem ganharão 1 copo personalizado! 💥 ATENÇÃO: para ganhar é preciso preencher o formulário abaixo.

👉https://www.thebestacai.com.br/inauguracaojacarezinho

😍 Não perca a Promoção de Inauguração 👉 R$ 1,99 (a cada 100g)

📌Avenida Brasil, Nº 303 – Centro

🥇 O Melhor Açaí do Seu Jeito! 👌

🔸 12 Sabores de Açaí

🔶 24 Sabores Sorvetes

🔸 Mais de 30 acompanhamentos

🍨 SABORES de AÇAÍ: Tradicional, Diet, Amarena, com Morango, com Banana, Trufado de Chocolate Preto, Trufado de Chocolate Branco, com Paçoca, com Mousse de Maracujá, com Mousse de Morango, Frozen e Ninho com Creme de Avelã! 😋

🍦 SABORES de SORVETE: Cupuaçu, Abacaxi, Laka Amarena, Banana Flambada, Blue Ice, Pudim, Mokaccino, Coco, Cream Cheese com Goiabada, Cupuaçu, Ferrero Rocher, Laka Oreo, Milho Verde, Morango, Mousse de Maracujá, Ninho Trufado, Ninho com Morango, Ovomaltine, Paçoca, Snatchy, Pistache, Rafaello, Floresta Negra, Torta de Limão, Uva 😋

The Best Açaí – “Porque o melhor açaí é o do seu jeito”