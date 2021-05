Jacarezinho: Nota de falecimento senhora ” Yara Brandi Silva ”

Crédito da foto Para Foto: Família

Com tristeza comunicamos o falecimento da Sra Yara Brandi Silva ocorrido na noite desta sexta-feira (28/05) no hospital do câncer em Londrina.

Aqui fica nossas condolências a família enlutada, e nossa última homenagem descanse em paz.

Que Deus possa confortar a família, que os filhos sempre se lembrarem e orgulhar das coisas boas que foi convivida ao lado dessa grande mulher.

Velório será realizado na Funerária Bom Jesus amanhã as 08:00 hrs em Jacarezinho-PR

O horário do sepultamento não foi divulgado.

Portaltanacidade: Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos

Obs: Não foi Covid-19