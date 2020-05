Jacarezinho: Obras de esgoto em Marques dos Reis estão em andamento

Crédito da foto Para Marcos Junior

A implantação do esgotamento sanitário no bairro de Marques dos Reis em Jacarezinho continua em andamento. Nesta semana o vereador José Izaías Gomes, o Zola, esteve visitando o local e conversou com a equipe responsável pela obra.

“É uma grande obra em nosso bairro que irá atender a população com o esgoto sanitário tratado”, comenta o vereador Zola. O engenheiro da empresa Renato Henrique Kaznok explica que está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto UASB que tem como objetivo ao mesmo tempo que promove a separação dos gases, sólidos e líquidos.

O encarregado geral Orivaldo Pires explicou ao vereador sobre todo o processo que será realizado no tratamento do esgoto sanitário no bairro. Para José Izaías Gomes é uma grande obra que irá beneficiar os moradores do bairro. “Esta situação dura desde 2009. Eles deram o prazo até o final do ano a Estação de Tratamento e a Estação Elevatória estar em funcionamento”, finaliza o vereador Zola.