Jacarezinho: Operação Integração em Jacarezinho e região ”Confiram as fotos”

Photo Credit To Assessoria

A Polícia Civil de Jacarezinho com o apoio das equipes especializadas COPE, NOC, TIGRE e DENARC cumprem mandados de busca e apreensão nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), no total foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo, foram apreendidas grande quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack), celulares, munições e dinheiro.

A operação visa controlar o tráfico de drogas na região e colaborar com a manutenção da segurança pública da Divisa, integrando a operação com as forças policias do Estado de São Paulo e Paraná.