Jacarezinho: Operação Pronta Resposta III ROTAM prende dois homem com mandado de prisão em aberto

Por volta das 18h45min na data (13/04), Rua São José, Bairro Maria Angélica na cidade de Jacarezinho-PR, a equipe da ROTAM durante Operação Pronta Resposta III, os policiais militares abordaram um indivíduo, conhecido no meio policial, com o qual foi encontrada uma porção de maconha, bem como havia um mandado de prisão pelo crime de roubo em seu desfavor o mesmo foi detido encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

No mesmo dia (13/04) a equipe ROTAM em patrulhamento pela Rua Maranhão, Vila Scyllas abordaram um indivíduo procurado pela justiça, com mandado de prisão pelo crime de roubo. Ele foi detido encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

A Operação Pronta Resposta III está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR, por equipes de patrulhamento tático do BOPE/RONE, para fazer frente ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de Inteligência da Corporação, de forma a dar pronta resposta caso aconteça alguma ação crítica, de modo que, policiais militares possam fazer bloqueios e barreiras, em todo o Paraná, para prender os criminosos. São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos e roubos entre outros delitos, em apoio as equipes que já atuam na região.