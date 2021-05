Jacarezinho: Parque da Praça São Benedito é reformado

Crédito da foto Para Brinquedos foram reformados na Praça São Benedito Homero Pavan

A secretaria municipal de Administração providenciou a reforma do parquinho infantil da Praça São Benedito. Os brinquedos foram restaurados e pintados, melhorando a segurança para as crianças. As grades dos banheiros da Praça, vandalizadas, também foram substituídas.

O secretário Jaílton Isac de Paula alerta aos pais, usuários do Parque, que evitem aglomerações e tomem os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus. “Temos recebido queixas de aglomerações no local, e entendemos as dificuldades, mas queremos evitar a transmissão da Covid-19 e a necessidade de fiscalização. Acreditamos no bom senso de todos”, adverte.

O secretário solicita ainda que eventuais atos de vandalismo presenciado na Praça sejam informados à Secretaria, e que todos contribuam para manter o local limpo e asseado.