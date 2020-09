Jacarezinho: Patrícia Martoni é a vice de Marcelo Palhares

Photo Credit To Assessoria

Vereadora foi a indicada pelo DEM como pré-candidata a vice; PDT também confirmou apoio a Palhares

A vereadora Patrícia Martoni é a indicada do DEM para ser a vice do pré-candidato a prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares. A definição aconteceu na convenção municipal da legenda, realizada na noite desta segunda-feira (14).

Com apoio do deputado federal Pedro Lupion, presidente estadual do DEM, a sigla é mais uma a formalizar o apoio a Marcelo Palhares, que irá oficializar a pré-candidatura na convenção municipal do PSD a ser realizada nesta terça-feira (15).

O nome de Patrícia é unanimidade entre todo o grupo que compõe a base de Palhares, por ser uma política jovem e com um trabalho muito elogiado na câmara de vereadores. Professora de carreira, foi eleita vereadora em 2016 com 899 votos, sendo a segunda mais votada na oportunidade – e também a única mulher a compor a atual legislatura.

“Estou aqui hoje porque acredito neste projeto, porque confio na Patrícia e porque confio no Marcelo, e tenho convicção que eles são as pessoas certas para trazer todas as mudanças que Jacarezinho precisa”, pontua Lupion.

“Entendo como fundamental a participação da mulher na política, e a Patrícia tem as melhores qualidades possíveis: trabalhadora, honesta e focada no bem estar das pessoas. Agradeço muito a confiança dela, do DEM e também do PDT que estão vindo juntos nesta luta, que é por uma Jacarezinho diferente, renovada e melhor para todos”, comemora Marcelo Palhares.

PDT

Outro partido a oficializar o apoio à pré-candidatura de Marcelo Palhares foi o PDT, que realizou a convenção minutos antes do DEM. As duas siglas se juntam ao PSB e PSC, que no sábado (12) também confirmaram presença na chapa.

Todos esses partidos irão lançar chapas completas para vereador, com 14 nomes em cada. Já o PSD irá formalizar a pré-candidatura de Marcelo Palhares e da chapa completa de vereadores à partir das 18h30 desta terça.