Jacarezinho: PM estoura boca de fumo no Jardim Alves

Photo Credit To Assessoria PM

Na data 21/08 sexta-feira por volta as 23:30 min a equipe da Polícia Militar com bases em denúncias, monitoravam um grupo de indivíduos que estavam traficando entorpecentes na rua Vitória Régia, no bairro Jardim Alves na cidade de Jacarezinho.

Após constatar movimentação de usuários de drogas no local, bem como que um dos membros do grupo ficava na frente da casa e fazia a entrega do entorpecente, os policiais abordaram este indivíduo, 17 anos, com o qual foram encontradas porções de maconha, crack e dinheiro. O abordado disse que vendia as drogas para outros dois indivíduos que estavam dentro da casa.

Diante disso, os policiais adentraram na residência, onde, dentro de um dos quartos, foram abordados um dos suspeitos (19 anos) e sua namorada (16 anos), sendo encontrado dentro deste quarto: porções de maconha, crack, 01 balança de precisão, 01 faca e 01 tesoura com vestígios das drogas, um cartão de pagamento de benefícios (comumente utilizado como moeda no tráfico), celulares e outros materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Noutro quarto da casa foi encontrado o outro suspeito (23 anos), com o qual foi encontrada sua carteira com documentos pessoais, dinheiro e apreendido também um aparelho celular.

Os dois indivíduos maiores receberam voz de prisão, os menores apreendidos, sendo encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

BOU. 851742/2020

Setor de Comunicação Social do 2º BPM