Jacarezinho: Polícia Militar apreende pés de maconha em residência durante Operação Sinergia

Por volta as 16h30min na data (04/12) Policiais Militares durante a Operação Sinergia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na rua Vereador Anacleto do Carmo – Vila Rondon na cidade Jacarezinho, avistou sobre o muro da residência do vizinho, um pé possivelmente de maconha plantado no quintal, logo deslocou-se até o endereço e em contato com a suspeita (26 anos), foi permitido a busca e obteve-se sucesso em localizar 3 pés de maconha plantados no quintal e 40 gramas de maconha dentro da residência.

Diante do exposto foi dado voz de prisão as duas mulheres e encaminhados a delegacia onde foi realizado o auto de prisão em flagrante de uma delas, enquanto a outra ficou na condição de testemunha