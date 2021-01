Jacarezinho: Polícia Militar fecha o cerco contra o tráfico de drogas em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 17h00min na data (09/01) ”Rua Simão Schuminski – Jd. Paraíso na cidade de Jacarezinho” a equipe da Agência Local de Inteligência com Policial Militar de folga, receberam informações de que um indivíduo teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes, sendo que o mesmo já é conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas.

Em posse da informação a equipe deslocou até o endereço supracitado e o indivíduo (22 anos) ao avistar a viatura empreendeu fuga para dentro da residência e se trancando, porém este foi acompanhado pelos policiais que tiveram que romper um obstáculo (porta da cozinha) para adentrar e realizar abordagem.

Realizado a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém estava de posse de uma faca, que foi retirada pelos policiais, logo em seguida, compareceu a genitora do indivíduo, que autorizou as buscas em sua residência.

No quarto do suspeito, se obteve êxito em encontrar 3 porções grandes de crack (150g.), que fracionados para venda renderia aproximadamente 750 porções, e duas porções maiores de cocaína (50g.), também foram apreendidos a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e o celular do indivíduo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao mesmo, que assumiu a propriedade e a venda do entorpecente.