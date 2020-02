Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 14:00 na data de ontem 11/02 na Rua paraná centro de Jacarezinho, a equipe da Polícia Militar em operação policial de trânsito, com objetivo de fiscalização quanto ao estacionamento rotativo (Zona Azul) regulamentado pelo CTB em seu artigo 181 XVII, no centro de Jacarezinho, foram obtidos os seguintes resultados:

➡ 18 veículos notificados pelo artigo 181 XVII do CTB- Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo