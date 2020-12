Jacarezinho: Polícia Militar prende homens envolvidos em roubo a correspondente bancário em Chavantes-SP

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 11h20min na data 24/12 na BR-153 na cidade de Jacarezinho, chegou ao conhecimento da polícia militar, que um roubo ocorrido num correspondente bancário na cidade de Chavantes-SP.

Que quatro indivíduos do sexo masculinos seriam os responsáveis pela ação do roubo onde os policiais da cidade de Ourinhos fizeram a prisão de dois indivíduos, na sequência os Policiais Paulistas entraram em contato com as equipes da PM do Estado do Paraná, informando que um dos indivíduos havia se evadido da rodoviária de Ourinhos dentro de um táxi veículo Fiat Palio Weekend de cor vinho.

Diante das informações e características, as equipes policiais já empenhadas na situação lograram êxito em abordar o veículo na rodovia BR-153 em frente a empresa BBA, dentro do veículo estava um homem (18 anos) que trazia consigo a quantia de R$ 970,00 em dinheiro, e questionado sobre o ocorrido, confessou participação no roubo e que o dinheiro seria sua parte no ilícito.

Indagado sobre o outro integrante (22 anos), confirmou ser um indivíduo do bairro Jardim Castro nesta cidade, em seguida as equipes deslocaram até a casa do suspeito, porém na residência encontrava-se somente sua namorada, que ao ser questionada do paradeiro do mesmo, passou a relatar que ele havia chegado na residência há pouco, trocou de roupa deixou a quantia de R$ 1.055,00 em dinheiro numa carteira e foi cortar o cabelo num salão na Vila Setti, ato contínuo as equipes deslocaram até o salão de cabeleireiro onde lograram êxito em prendê-lo.

Indagado sobre os fatos ocorridos, confirmou sua participação no roubo na cidade de Chavantes-SP e que teria vindo pra Jacarezinho utilizando mototáxi, confessou ainda que participou com o primeiro abordado e um menor, do roubo do veículo Toyotoa Yaris ocorrido na cidade de Jacarezinho na data de 23/12/2020.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou a prisão dos criminosos e fez a entrega da custódia dos presos aos policiais militares do estado de SP para os demais procedimentos, lá os policiais já haviam realizado a prisão dos outros dois envolvidos, inclusive o menor (16 anos) que participou do roubo do veículo em Jacarezinho.