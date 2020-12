Jacarezinho: Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 11h30min na data de ontem 20/12 ”Rua Juruti na cidade de Jacarezinho” a equipe da polícia militar em diligências sobre denúncias de tráfico de drogas no referido local, os policiais abordaram três suspeitos, sendo encontrado com um deles, menor, 16 anos, uma porção de maconha, escondida dentro da bermuda.

Com o outro, maior, foram encontrados objetos utilizados pelo tráfico e a quantidade de R$757,50. Em buscas pelo ambiente, utilizando os cães de faro do Canil/2º BPM, os policiais encontraram mais drogas, escondidas entre algumas peças de veículos no quintal.

Os três indivíduos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.