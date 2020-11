Jacarezinho: Polícia Militar realiza apreensão de drogas no Jardim Panorama

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 21h00min na data (02/11) Av. 5 Bairro Panorama na cidade de Jacarezinho, em diligências sobre denúncias sobre tráfico de drogas numa residência no endereço acima, os policiais militares abordaram dois suspeitos em frente a uma casa denunciada, sendo encontrado um pino de cocaína com um dos abordados (35 anos).

As denúncias relatavam, ainda, que os suspeitos guardavam o entorpecente num saco plástico que ficava no lado de dentro do quintal, próximo ao portão, qual foi encontrado pelos policiais e constatado haver grande quantidade de drogas no seu interior.

Resumo dos resultados:

01 homem maior (35 anos) preso por tráfico de drogas;

01 menor apreendido (17 anos);

Apreensões:

18 pinos de cocaína;

41 papelotes de cocaína;

72 porções de maconha;

02 celulares;