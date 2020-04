Jacarezinho: “Precisamos achar uma alternativa para o comércio”, destaca Fúlvio Boberg

Crédito da foto Para Marcos Junior

O Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho Fúlvio Boberg destacou que é necessário achar uma alternativa para o comércio do município. Ele explicou que existem cidades próximas que estão com pontos comerciais abertos e não contam com nenhum caso do Coronavírus (COVID 19).

“Temos que achar um meio termo nesta situação. Sabemos os riscos que são as determinações da Organização Mundial da Saúde, mas também sabemos das necessidades dos trabalhadores com seus empregos”, explica Fúlvio Boberg.

Ele ainda destaca que o município de Santo Antônio da Platina abriu o comércio na última segunda-feira, 13, com várias determinações. Outra cidade na região é Pinhalão que está com suas atividades econômicas. “A população obrigatoriamente precisa utilizar máscara nas ruas e os empresários seguem algumas determinações”, enfatiza o Presidente da Câmara.

Fúlvio Boberg ainda lembra que municípios maiores como Ponta Grossa e Cascavel também mantém suas atividades com várias restrições e até escalas de quais estabelecimentos abrem. Nesta semana os municípios de Cornélio Procópio, Sertaneja e Leópolis assinaram um Termo de Ajusta e Conduta (TAC) sobre a situação.

“No princípio eu era a favor do fechamento, mas diante da ausência de casos e o notório conhecimento dos riscos do COVID 19, a população já tem um grau maior do perigo e está se cuidando mais”, finaliza o Presidente do Poder Legislativo.