Jacarezinho: Prefeitura agradece Polícia Militar por evitar furto ao Ginásio de Esportes

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho agradece à Polícia Militar pela rápida ação que evitou o furto de objetos do Ginásio de Esportes Prefeito Cássio Arantes Pereira, durante a noite de ontem (domingo, 17). Na oportunidade três pessoas foram presas em flagrante por subtrair barras de alumínio e tampa de hidrante da praça esportiva.

A prefeitura também agradece aos cidadãos que fizeram a denúncia à PM sobre a possibilidade do crime, o que se confirmou quando os policiais foram ao local para averiguar a situação. Zelar do patrimônio público também é um ato de cidadania e qualquer suspeita de dano deve ser imediatamente comunicada à Polícia Militar.

Vale lembrar que a prefeitura tem realizado uma ampla ação de limpeza e organização do ginásio de esportes, que precisa ter a reforma concluída para voltar a ter condições de utilização.