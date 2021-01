Jacarezinho: Prefeitura e Frangos Pioneiro debatem investimentos da Empresa em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria

O prefeito Marcelo Palhares recebeu nesta semana a visita do diretor da Frangos Pioneiro, Tarciso Messias dos Santos, para uma conversa sobre possíveis investimentos da empresa no município.

Na oportunidade Marcelo Palhares garantiu total apoio do poder público para uma futura parceria entre município e a empresa. “Tudo que for dentro da legalidade e estiver ao nosso alcance, com certeza faremos para atrair investimentos. Hoje a Frangos Pioneiro é uma das maiores empresas da nossa região e tem interesse de ter negócios em Jacarezinho. Ainda é uma ideia que a empresa vai avaliar nos próximos meses, mas acredito que tenha boa chance de dar certo”, afirma o prefeito.

Hoje a Frangos Pioneiro possui empreendimentos em Joaquim Távora e Ribeirão do Pinhal, gerando milhares de empregos diretos.

“Nós temos total interesse em receber qualquer empresa que gere emprego e renda para Jacarezinho, desde um pequeno negócio até empresas de maior porte. Como eu sempre disse: quem quer empreender tem na prefeitura uma parceira”, conclui Marcelo Palhares