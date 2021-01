Jacarezinho: Prefeitura e Santa casa definem padrão de atendimento a pacientes com Covid

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Jacarezinho e a Santa Casa de Misericórdia do município definiram um padrão de atendimento para pacientes com Covid-19 que saiam do Posto Sentinela com necessidade de internação. O ajuste aconteceu em uma reunião entre representantes das partes na tarde de ontem (quinta-feira, 14).

A prefeitura pediu a definição para evitar que pacientes que necessitem de internação tenham que aguardar procedimentos da Santa Casa, uma vez que o Posto Sentinela tem dois médicos e realiza os exames para Covid-19, dando, portanto, um diagnóstico preciso.

Como já aconteceu de pacientes terem urgência pela internação na Santa Casa e haver demora por parte do hospital em resolver a situação, a secretaria municipal de Saúde pediu uma reunião para explicar as condutas e reafirmar que os moradores precisam de maior agilidade nos atendimentos quando encaminhados ao hospital.